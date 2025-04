La buona notizia è che Bastoni sta bene. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, il centrale mancino ieri era ancora un po' affaticato, ma nulla che impensierisse seriamente Inzaghi: ha svolto una seduta defaticante come quelli che sono scesi in campo a Parma con maggior minutaggio e oggi sarà regolarmente in gruppo.

In vista del Bayern Monaco, quindi, gli unici assenti saranno Zielinski, Dumfries e Taremi. Tre indisponibilità che magari non andranno a incidere troppo nell'undici titolare, ma che condizionano le rotazioni (già da un po' parecchio ristrette...). Oggi, alla vigilia della trasferta bavarese, il tecnico nerazzurro svolgerà le prove dell'undici titolare: la Gazzetta prevede il rientro in squadra di Pavard, ex della sfida come Sommer. Rispetto a Parma, riecco anche Barella.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.