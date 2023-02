Nel penultimo giorno del calciomercato invernale, l'Inter ha ufficializzato l'arrivo del promettente trequartista nigeriano Ebenezer Akinsanmiro, che si è legato ai nerazzurri per quattro anni e sarà a disposizione dell'Under 19 di Cristian Chivu: in settimana è tornato dalla Nigeria, dove era andato per ottenere il visto di soggiorno in Italia, e ha iniziato ad allenarsi con il gruppo dei campioni d'Italia in carica, coi quali potrebbe debuttare mercoledì a Cagliari o domenica contro il Torino, secondo la Gazzetta dello Sport. Che rivela come la firma sul contratto con l'Inter da parte dell'ex Remo Stars, messosi in luce nell'ultimo torneo di Viareggio, abbia suggellato un matrimonio che però era annunciato già dalla scorsa primavera.