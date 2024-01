Tutto pronto per il trasferimento di Stefano Sensi al Leicester City. Salvo sorprese, il centrocampista sarà in Inghilterra entro il weekend per iniziare la sua nuova avventura all'estero. Oggi è in programma una call tra l'Inter e il club inglese per definire gli ultimi dettagli. Il costo del cartellino sarà di 2 milioni che le Foxes vorrebbero dividere così: un milione subito e un milione legato alla promozione in Premier League, che salvo cataclismi arriverà senza problemi (Leicester a +7 sulla seconda, l'Ipswich Town).

Nel mentre, l'agente Beppe Riso sta definendo il contratto di Sensi, che ambiva a 3 anni e mezzo di contratto ma probabilmente dovrà accontentarsi di 2 anni e mezzo, visto che i problemi fisici che ne hanno caratterizzato in negativo la carriera invitano gli inglesi ad andarci cauti. Pertanto, il classe '95 di Urbino dovrebbe firmare fino al 30 giugno 2026.

Siamo pertanto agli ultimi dettagli burocratici, il Leicester sta organizzando l'arrivo del giocatore e le visite mediche. Entro stasera si dovrebbe completare un affare ormai delineato.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!