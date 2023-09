Lo stakanovista per eccellenza, l'irrinunciabile persino in un centrocampo ricco di alternative: Henrikh Mkhitaryan è a tutti gli effetti un intoccabile per Simone Inzaghi, che a dispetto delle 34 primavere festeggiate lo scorso gennaio rimane tra i più affidabili e brillanti giocatori in forza all'Inter. E soprattutto un elemento d'esperienza nelle partite che contano. Ovviamente le sue prestazioni non sono passate inosservate a livello internazionale al punto che recentemente un club saudita ha contattato il suo agente, Rafaela Pimenta, proponendo un biennale al doppio dello stipendio attuale (poco più di 3 milioni netti fino a giugno 2024). Cifra importante che a questo punto della carriera sarebbe difficile da rifiutare. Ma l'armeno ad oggi non pensa di lasciare l'Europa né soprattutto l'Inter, dove sta benissimo e legittimamente si sente importante per la causa. C'è però da sedersi intorno a un tavolo per discutere del nuovo contratto, vista la scadenza ormai prossima.

L'intenzione della dirigenza nerazzurra è affrontare questo discorso intorno a febbraio-marzo, perché le priorità alla voce rinnovi sono Federico Dimarco e Lautaro Martinez. Dopo si parlerà anche con Mkhitaryan, al quale verrà offerto un contratto annuale con opzione per il secondo, mentre il centrocampista nativo di Erevan vorrebbe un biennale garantito. Trattativa in agenda e apparentemente senza grandi problematiche, ma non nell'immediato. Quello che conta oggi è ripartire dopo la sconfitta di ieri contro il Sassuolo e senza dubbio Inzaghi lo farà affidandosi spesso e volentieri al suo 'armeno che corre come un treno'.

