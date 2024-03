L'ultima missione di Samir Handanovic come provetto direttore sportivo è stata allo U Power Stadium di Monza dove la Roma ha vinto 4-1 contro il ragazzi di Raffaele Palladino. L'ex capitano dell'Inter, oggi supporto di Piero Ausilio e Dario Baccin, ha valutato le prestazioni di Valentin Carboni e Michele Di Gregorio. Per entrambi relazioni positive, nonostante la sconfitta pesante.

Per quanto concerne il 2005 argentino, è entrato a gara in corso e ha provato a dare una sterzata all'andamento della stessa, armando il sinistro dell'omonimo Andrea per la rete della bandiera. Sul figlio di Ezequiel bisognerà fare diverse valutazioni da qui a fine stagione per capire se potrà essere inserito nel reparto offensivo nerazzurro della prossima stagione oppure gli servirà un'altra stagione in prestito altrove. Senza escludere a priori una cessione ma solo a fronte di un'offerta giudicata coerente con il valore e le prospettive del ragazzo. Recentemente in Viale della Liberazione per lui hanno respinto alcune offerte. La più alta da circa 18 milioni di euro. Se un club si presentasse con una cifra vicino ai 30 milioni allora le intenzioni potrebbero essere rivalutate, ma ad oggi non si vede nulla all'orizzonte.

Per quanto concerne Di Gregorio, al netto della situazione di Emil Audero per il quale si parlerà con la Sampdoria verso aprile-maggio, l'Inter vuole capire se ci sono margini di manovra per il canterano, ceduto forse troppo frettolosamente per appena 4 milioni proprio ai brianzoli. Vero che contro la Roma ha subito un poker, ma nella maggior parte dei casi era incolpevole. Non solo: sotto gli occhi di Handanovic si è esibito il alcuni interventi difficili per evitare una sconfitta ancora più netta. Di Gregorio piace ai nerazzurri, che vorrebbero riportarlo a Milano per farlo crescere inizialmente all'ombra di Yann Sommer, per poi affidargli la maglia da titolare. I 20 milioni chiesti dal Monza sono troppi in questo momento, ma la il 10% a favore dei nerazzurri in caso di cessione potrebbe alleggerire un po' l'onere di questa operazione. Intanto, un esperto del ruolo come Handanovic lo ha promosso.

Curiosità: oltre allo sloveno allo U Power Stadium c'era anche uno scout della Juventus, con il club bianconero anch'esso interessato al numero uno del Monza. Quasi archiviato lo scontro scudetto, le due parti potrebbero sfidarsi sul mercato.