E adesso? L'Inter deve trovare un esterno sinistro che possa dare fiato ogni tanto a Robin Gosens , che eredita così il posto da titolare nell'undici di Simone Inzaghi . Non c'è nessuna trattativa in stato avanzato anche perché in Viale della Liberazione non pensavano di veder partire Perisic e la prossima settimana verrà fatto il punto della situazione. I nomi sul taccuino non mancano, tra quelli di reale interesse e altri affibbiati dai media.

Un blitz in piena regola quello di Fabio Paratici , che si è fiondato su Ivan Perisic una volta avuta la garanzia della permanenza di Antonio Conte sulla panchina degli Spurs . Alla fine, è accaduto ciò che in casa nerazzurra nessuno si aspettava, soprattutto dopo l'offerta al rialzo recapitata qualche giorno prima all'esterno croato. Il quale ha ricevuto una proposta economicamente vantaggiosa da un club di alto profilo, in un campionato attraente e con un tecnico che conosce bene e ha fatto il suo nome. Quanto è bastato per salutare i colori nerazzurri una volta per tutte.

PISTE FERME - Al momento le ipotesi che vorrebbero l'Inter su Fabiano Parisi dell'Empoli e Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte non trovano conferma. Entrambi non figurano infatti nella lista dei possibili rinforzi per la corsia mancina. Piacciono invece Aaron Hickey del Bologna e Destiny Udogie dell'Udinese, ma i costi sono inaccessibili considerando che sarebbero seconde linee. Lo scozzese viene valutato 25 milioni di euro, l'italiano costa 15 milioni e i friulani non prendono in considerazione contropartite, come già fatto sapere alla Juventus che ha sondato il terreno.

PISTE CONCRETE - Confermato il gradimento di antica data per Andrea Cambiaso del Genoa, osservato più volte nel corso della stagione. La retrocessione del Genoa potrebbe essere un vantaggio in sede di trattativa. Da non depennare inoltre Raoul Bellanova, jolly di fascia in forza al Cagliari (e potrebbe essere fatto lo stesso discorso del Grifone) e Carlos Augusto, esterno sinistro del Monza che ha buone chance di andare in Serie A. Con i brianzoli ci sono già diversi discorsi aperti per altri calciatori e l'Inter potrebbe aggiungere al calderone il nome del brasiliano.