Quello del portiere è l'unico ruolo in cui l'Inter sente di non avere un co-titolare. Per questo il piano A per il mercato, come riporta oggi Tuttosport, prevede che il prossimo anno nella rosa ci sia Bento, anche se Ausilio si è tenuta buona la possibilità di riscattare Audero.

L'operazione Bento sarà finanziata dalla cessione di quattro giocatori oggi in prestito, posto che i nerazzurri sperano che il Marsiglia vinca l'Europa League facendo scattare il riscatto obbligatorio di Correa per 10 milioni di euro. All'Athletico Paranaense tutti sanno che Bento si è promesso ai nerazzurri. Il suo cartellino costa 20 milioni e con il suo arrivo si chiuderebbe il mercato a tempo di record. I quattro giocatori da cedere per fare cassa sono Oristanio (il Cagliari in caso di salvezza dovrebbe riscattarlo a 4 milioni), Satriano che sta volando col Brest e vorrebbe tenerlo, Zanotti di rientro dal San Gallo e punto di forza dell'Italia Under 21 e Vanheusden per il quale lo Standard Liegi ha un'opzione a 7 milioni e che quest'anno ha giocato 21 gare tutte da capitano.