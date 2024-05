Serata speciale, domenica scorsa, anche per Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, che assieme a lui sta gondividendo anche questo momento di grande euforia personale e professionale. Per l'occasione, tornando a comunicare sui social, Lady Inzaghi ha pubblicato le parole di 'Ho fatto un sogno', il brano realizzato da Madame, Tananai e Rose Villain per celebrare la seconda stella: "E ho fatto un sogno che sembra vero… Ed io con te, per te, lo sai mi sento male. Che con te non c’è domenica normale….", aggiungendo in chiusura "Parla di noi" con emoticon sorridenti.