A distanza di quarantotto ore dalla festa scudetto che ha inondato di nerazzurro la città di Milano, Tajon Buchanan è ancora stupito per l'affetto dal quale sono stati travolti i campioni d'Italia. "Una giornata da ricordare (con tanto di doppia stellina)" ammette l'esterno nerazzurro su Instagram, dove posta qualche scatto della domenica più memorabile degli ultimi anni persino per lui, nuovo arrivato in casa Inter. Poi parte il siparietto con Thuram che, come al solito, non perde occasione per scherzare e prendere ironicamente in giro i compagni: "Ci hai davvero messo il tuo tempo per postare" commenta il francese. Uscita alla quale replica immediatamente il canadese: "Amami fratello" con tanto di emoticon che piange, come a dire 'non trattarmi male, dai'.

