Chiamato in causa su X da un follower rispetto al dilemma su chi nell'Inter di oggi sia definibile come il 'nuovo Berti', Aldo Serena, che con con uno dei simboli nerazzurri ha condiviso lo spogliatoio dal 1988 al 1991, ha risposto così: "In questo momento Barella, ma vedo un Frattesi rinvenire a larghe falcate", il messaggio dell'ex bomber.

In questo momento Barella, ma vedo un Frattesi rinvenire a larghe falcate. — Aldo Serena (@Aldito11) April 30, 2024