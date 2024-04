Intervistato da TVPlay.it, Sabatino Durante ha espresso le sue riserve sul nome di Bento Krepski, individuato dall'Inter come possibile nuovo portiere per la prossima stagione: "Quella per Bento è più una claque mediatica che una vera e propria trattativa di calciomercato. L'anno scorso io e Piero Ausilio abbiamo parlato di lui, però l'Inter è abituata a risolvere il problema portieri a parametro zero. In nerazzurro farebbe il secondo, spendere 25 milioni per lui non è costume da Inter".

L'intermediario di mercato manda anche un messaggio a proposito di Valentin Carboni, che dopo l'anno al Monza potrebbe tornare in nerazzurro per completare l'attacco: "Bisogna avere le palle di farlo giocare, quando un ragazzo è bravo deve giocare". Infine, un aneddoto risalente a qualche estate fa: "Ricordo che quando l'Inter prese Romelu Lukaku, dissi a Piero Ausilio che per Vinicius e Rodrygo avremmo speso di meno. Noi però un Vinicius non l'avremmo mai aspettato"

