L'Italia resta in vetta al season ranking della Uefa che assegna una posizione in più in Champions League alle prime due nazioni europee. Con il pareggio di ieri tra Bayern Monaco e Real Madrid fanno un passettino in avanti la Germania e la Spagna. Particolarmente i tedeschi hanno una grande chance, avendo ancora tre squadre in gioco, per blindare la seconda posizione rispetto all'Inghilterra che ne ha una sola. Dietro anche la Francia, che ha due rappresentanti e la Spagna che ne ha una sola.

Questa la classifica aggiornata:

1. Italia 19.428 punti

2. Germania 18.071

3. Inghilterra 17.375

4. Francia 16.083

4. Spagna 15.437