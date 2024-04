Attraverso una nota ufficiale, anche la sezione di Milano dell'Ente Nazionale Protezione Animali fa sentire il proprio sdegno per l'episodio della mucca dipinta di nerazzurro fatta sfilare in Viale della Liberazione nel corso della festa per il ventesimo scudetto dell'Inter: "Una vacca dipinta di nerazzurro e trascinata per le strade di Milano. In questo modo alcuni tifosi interisti, ma il colore della maglia poco conta, hanno deciso di festeggiare il ventesimo scudetto della loro squadra del cuore: imbrattando di vernice un animale e costringendolo a passeggiare in mezzo a una folla urlante, sottoponendolo quindi a uno stress particolarmente elevato per la presenza di così tante persone e di forti rumori. Tutto questo non ha nulla a che vedere con lo sport, né con la festa o con la goliardia. È semplicemente violenza. Dobbiamo smetterla di considerare gli animali come oggetti, al servizio del nostro divertimento; sono creature senzienti, alle quali dobbiamo rispetto. Quanto accaduto è stato deplorevole e deve essere chiamato con il suo nome: maltrattamento, che, se non bastasse la condanna morale, ricordiamo essere un reato".

Nella nota viene aggiunto: "Rammarica che in mezzo a centinaia di persone nessuno si sia imposto per fermare questa follia, né siano state chiamate in causa le forze dell’ordine; anzi, si vedono sorrisi e volti divertiti, come se fosse normale sottoporre un animale a una simile vessazione. Abbiamo ricevuto diversi messaggi di cittadini indignati ma questo da solo non basta. Per questo anche ENPA Milano si sta attivando per sollecitare un intervento delle autorità preposte e del Garante per la tutela degli animali di Milano, perché sia fatta chiarezza sull’episodio”.