La Serie A femminile scende in campo oggi e alle 12.30 all'Arena Brera toccherà all'Inter sfidare la Fiorentina. Come ricorda oggi Tuttosport, è una gara cruciale. Le ragazze di Guarino affrontano quelle di De La Fuente con l'obiettivo di vincere e provare a riaprire la corsa Champions. Se invece dovesse spuntarla la Viola, le toscane sarebbero aritmeticamente nell'Europa che conta.