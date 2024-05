Anche a 35 anni, Henrikh Mkhitaryan si è confermato un pilastro dell'Inter, protagonista assoluto di questo scudetto numero 20.

L'armeno non ha saltato una sola partita di campionato: sempre presente nelle prime 34 e sempre da titolare a parte la trasferta di Salerno, quando è entrato a gara in corso: lo sottolinea oggi il Corriere dello Sport.

L'ultimo suo gol risale al derby d'andata, quando siglò una doppietta, ma anche senza reti il suo apporto è risultato decisivo per assist (ben 8 in campionato) e per tutto il resto. Una vera e propria seconda giovinezza dopo una lunga carriera da vincente. E con l'Inter il legame non si ferma: da poco ha rinnovato fino al 2026.Tra Germania, Italia e Inghilterra si tratta del decimo trofeo messo in bacheca, a coronamento di una carriera vissuta da inossidabile.