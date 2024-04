Entro la fine di aprile, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, è in agenda un nuovo contatto tra L'Inter e la Wasserman, l'agenzia che cura gli interessi di Denzel Dumfries. Quello legato all'ex PSV Eindhoven è uno dei casi più spinosi del mercato nerazzurro in ottica nuova stagione, visto che il contratto è in scadenza nel giugno 2025 e ancora non c'è intesa per un rinnovo. E se questa intesa non venisse raggiunta è plausibile che il giocatore venga messo sul mercato in attesa di offerte concrete.

Offerte che molto probabilmente potrebbero arrivare dalla Premier League dove negli ultimi tempi si è smosso l'interesse nei confronti di Dumfries. Il Manchester United si era fatto avanti chiedendo informazioni su suggerimento di Erik ten Hag che però ad oggi non ha la certezza di rimanere il manager dei Red Devils. Anche il West Ham ha effettuato un timido sondaggio ma il club che probabilmente investirà per un laterale destro è l'Aston Villa (RILEGGI L'ANTICIPAZIONE).

Osservatori della società di Birmingham sono stati spesso in Italia per valutare dal vivo le prestazioni di potenziali obiettivi. Ai Villans piace Andrea Cambiaso che però la Juventus non vuole cedere. Interessa anche Giovanni Di Lorenzo per il quale però il Napoli chiederebbe 40 milioni. Per questa ragione l'olandese dell'Inter potrebbe unire le necessità tecniche e finanziarie dell'Aston Villa, visto che con un contratto a scadenza ravvicinata i nerazzurri difficilmente riuscirebbero a ottenere più di 25 milioni di euro.

Resta poi da capire il punto di vista del diretto interessato che in questo modo lascerebbe una squadra ambiziosa come l'Inter per trasferirsi in un campionato sicuramente di grande profilo ma in una squadra che non può ad oggi ambire a prestigiosi traguardi. Dopo l'incontro tra le parti probabilmente si capirà se la forbice che separa richiesta e offerta può ridursi oppure non c'è margine per una trattativa.