Vncere il campionato e puntare alla Coppa è un obiettivo realistico solo in pochissimi casi? E' la domanda che si pone oggi il Corriere della Sera analizzando quanto fatto dall'Inter che ha dominato la Serie A ma. uscita agli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid.

Il Real Madrid ha fatto quattro volte su quattordici la doppietta con la Liga, che ha vinto 35 volte. Due di queste doppiette risalgono agli anni Cinquanta. Ora Ancelotti è il favorito in Europa e ha in mano la Liga, ma la sua quarta Champions di due anni fa è stata la prima in tandem col campionato.

E quindi? La conseguenza è che, secondo il quotidiano, non ci sarà da stupirsi se l'anno prossimo l'obiettivo sarà il bis scudetto con le Coppe come optional per provare a fare incassi. Lo scudetto resta il bene rifugio. Champions e Mondiale per club sono tutti da esplorare.