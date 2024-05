Se la Gazzetta dello Sport afferma che l'Inter si è al momento defilata lasciando campo libero a Milan e Juventus, per il quotidiano La Repubblica i nerazzurri non hanno accantonato la pista Joshua Zirzkee. Ma per vedere concretizzato l'eventuale assalto, non si può prescindere da una cessione pesante. E il principale indiziato è Marcus Thuram, uno dei maggiori protagonisti dello scudetto della seconda stella, che ha attirato su di sé gli occhi del Paris Saint Germain che dovrà sostituire Kylian Mbappé, destinato a svincolarsi per andare al Real Madrid. Il costo fissato dall'Inter per lasciar partire Tikus si attesta sui 55-60 milioni di euro, che potrebbero essere girati prontamente per l'olandese del Bologna. Soldi ai quali va aggiunta una ricca commissione per l'agente.

L'Inter, quindi, andrebbe al tavolo con il Milan che ha trovato l’accordo con il calciatore per un quadriennale da 3 milioni di euro a stagione. Resta però da convincere il club felsineo ad accettare alcune contropartite per abbassare la quota di cash.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!