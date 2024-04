Pablo Longoria, numero uno del Marsiglia, ha parlato alla Gazzetta dello Sport a poche ore, ormai, dalla sfida con l'Atalanta, proprio il club nel quale ha iniziato la carriera da dirigente (all'epoca come scout). "L'Atalanta è stata la mia prima squadra italiana - racconta il presidente del club francese - e sarà bellissimo affrontarla giovedì".

Sulla Serie A: "Conosciamo bene il valore della Serie A e proprio per questo abbiamo sempre un occhio di riguardo per chi gioca da voi. Il futuro di Correa? Il riscatto dall'Inter sarà obbligatorio se ci qualifichiamo in Champions. Sto soffrendo per il Sassuolo e spero che si salvi. La Juve è in una fase di cambiamento e Allegri sta facendo un ottimo lavoro. Stimo moltissimo Max, ma per il Marsiglia sarebbe troppo caro...".