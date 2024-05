L'indiscrezione di qualche settimana fa è stata confermata: l'Inter ha rinnovato l'opzione di esclusiva fino al 31 gennaio 2025 sui terreni di proprietà della famiglia Cabassi a Rozzano-Assago. Un'esclusiva che scadeva ieri il 30 aprile.

Il comunicato stampa dell'annuncio: "Facendo seguito a quanto comunicato in data 28 luglio 2023, Bastogi S.p.A. e Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. comunicano che in data odierna Infrafin s.r.l. ha concesso a F.C. Internazionale Milano S.p.A. un nuovo diritto di esclusiva fino al 31 gennaio 2025, finalizzato a verificare la possibilità di realizzare uno stadio con funzioni accessorie all'interno dell'area di proprietà di Infrafin in Comune di Rozzano".

Insomma, l'idea di Rozzano va avanti, in attesa di capire se c'è una possibilità concreta di riammodernare il Meazza. Nell'incontro del 22 febbraio scorso a Palazzo Marino si era deciso che WeBuild entro giugno dovrà presentare uno studio di fattibilità dettagliato e con tempistiche certe.

