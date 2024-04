Pochi dubbi sul fatto che questo campionato sia stato firmato in calce dalla Thu-La, la coppia d'attacco dell'Inter formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, che ha rapidamente cancellato il ricordo della Lu-La prendendosi il proprio spazio nelle cronache. Una coppia che ha entusiasmato i tifosi interisti e non solo per l'affinità manifestata sin dall'inizio, come se i due si conoscessero da sempre. Una coppia che merita anche una menzione musicale, questo alla base del progetto di Ser Master, rapper emergente e grande tifoso interista che ha pubblicato il brano 'Thu-La', ottenendo anche la condivisione su Instagram del francese che evidentemente ha gradito. Matt Pain è il producer.

Per i tifosi incuriositi, è possibile ascoltare il brano su Spotify e su Youtube.