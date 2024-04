Sabato 4 maggio alle 20.45 l'Inter scenderà in campo al Mapei Stadium, ospite del Sassuolo di Davide Ballardini in cerca disperata di punti per la salvezza. La gara verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite). Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati.