Il gesto di Denzel Dumfries di esporre uno striscione raffigurante Theo Hernandez tenuto al guinzaglio proprio dall'olandese, durante la parata scudetto dell'Inter, va condannato ma senza falsi moralismi. E' il pensiero di Mauro Milanese, che ieri ha commentato l'episodio negli studi di Sportitalia: "Non si può dire niente, è tutto da condannare, bisogna stare composti anche dopo dieci ora di sfilata. A me non piace il tifo contro, mi piace la cultura anglosassone, ma non bisogna neanche esagerare col falso moralismo".