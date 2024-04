Riccardo Serpieri, ex capitano della Lazio Primavera allenata da Simone Inzaghi, ha esultato due volte per la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter: "Non nascondo che sono un tifoso nerazzurro, quindi mi fa piacere sia per lui che per me - ha ammesso a Calciomercato.com -. Inzaghi se lo merita, è una bravissima persona e ho tanti bei ricordi con lui. Io ero il capitano di quella Lazio, mi chiedeva se c'era qualcosa che non andava nel gruppo, un consiglio o un parere su come vedevo i compagni. Avevamo un bel gruppo, venivamo dallo scudetto dell'anno prima anche se purtroppo in quella stagione abbiamo perso la finale scudetto contro il Torino di Longo".

Durante la chiacchierata, Serpieri ha raccontato la figura di Inzaghi nello spogliatoio: "E' empatico, entrava in confidenza con i giocatori e riusciva a tirare fuori il 100% da tutti. Un grande gestore. In allenamento si divertiva, faceva le partitelle insieme a noi e quando non vinceva rosicava anche un po'. Noi lo stuzzicavamo perché c'era confidenza, ci faceva ridere il modo in cui parla: ha questo vocione con accento veneto, ricordo che Lombardi lo imitava molto bene".