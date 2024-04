Serie A, stagione 2023-2024. L’ennesima trionfale cavalcata dell’Inter in campionato, questa volta, verrà ricordata con ancor più fervore dai suoi tifosi: i gol di Lautaro, le falcate di Dimarco, gli scatti di Thuram, l’intensità di Barella, la regia di Calhanoglu, il muro difensivo di Acerbi, Pavard e Bastoni hanno portato nella galassia nerazzurra la seconda agognata stella. Ed è più luminosa che mai. Proprio come quelle che hanno illuminato la gloriosa storia della squadra milanese: 116 anni di grandi vittorie e amare sconfitte, meravigliosi trionfi e sonore delusioni, trofei alzati e atroci beffe, campioni internazionali e "bidoni" da dimenticare. Per la fede nerazzurra, infatti, non esiste una via di mezzo: apoteosi o ludibrio, gloria o anonimato, esaltazione o contestazione. La “pazza Inter” è fatta così, motivo per cui i tifosi amano in maniera tanto intensa lei e le sue leggende.

Per celebrare l'ultimo traguardo della storia nerazzurra, esce in libreria la terza edizione del libro 'Le Leggende dell'Inter' a firma di Andrea Ramazzotti. In questo volume sono raccontati i giocatori e gli allenatori che sono entrati di diritto nella leggenda nerazzurra, tra gol spettacolari, prestazioni inimitabili e intuizioni geniali. Da Facchetti a Zanetti, da Picchi a Milito, da Herrera a Mourinho passando per Corso, Bergomi, Ronaldo il Fenomeno fino a Lautaro Martinez, l’uomo scudetto di questo ventesimo trionfo in campionato.