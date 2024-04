Il Corriere dello Sport non crede fino in fondo alle parole di Ausilio che, a margine della festa scudetto, ha detto anche "Sento dire che avremo cinque attaccanti, ma io penso che, alla fine, ne avremo quattro".

Il quotidiano romano, al contrario, conferma come qualche movimento attorno a Gudmundsson sia stato fatto, con tanto di studio per un’operazione in stile Frattesi. Ovvero prestito con obbligo di riscatto, con un giovane - Zanotti, ora al San Gallo, il nome in ballo - da girare al Genoa per finanziare lo stesso prestito. E anche i segnali provenienti dall’attaccante islandese sono stati di apertura verso una permanenza in Serie A e quindi anche nei confronti dell’Inter.

Con Taremi in entrata al posto di Sanchez, servirà quindi fare ulteriore spazio in rosa per l'islandese. In particolare, in ballo il futuro di Correa, che resterebbe al Marsiglia solo in caso di vittoria dell'Europa League e, quindi, di posto Champions conquistato.

In bilico Arnautovic, protagonista di una stagione deludente soprattutto per problemi fisici. Però l’austriaco non sarebbe di facile sistemazione. Occhio a Thuram: nessuno pensa a un addio, ma c'è una clausola da 85 milioni come ricorda il CdS...