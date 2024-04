Walter Zenga non è più l'allenatore dell'Emirates Club. Il tecnico ha chiuso la sua esperienza cominciata lo scorso 5 gennaio dopo aver raccolto soltanto cinque punti in sei partite. Al suo posto è stato promosso il vice, Benito Carbone, altro allenatore con un passato da giocatore in nerazzurro negli anni Novanta. C'era già lui sulla panchina nello 0-0 contro l'Al-Wahda.