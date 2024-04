Intervistato da News.Superscommesse.it, Massimo Rastelli, allenatore ed ex calciatore, ha espresso la sua opinione sullo scudetto vinto dall'Inter. "L'Inter come organico è la squadra più forte da quattro anni a questa parte e forse avrebbe dovuto vincere anche qualche scudetto in più. Arrivare dopo Conte non è stato facile per Inzaghi, un periodo di adattamento è stato necessario e fisiologico. La società ha sempre fatto quadrato attorno all'allenatore, anche nei momenti negativi, e oggi si raccolgono i frutti di quanto seminato. Poi, le critiche soprattutto a quei livelli ci sono e ci saranno sempre. L'Inter ha vinto meritatamente ed ha gettato le basi per vincere ancora nei prossimi anni. I numeri dei nerazzurri sono impressionanti, a conferma del fatto che non conta il modulo adottato ma la mentalità che si dà alla squadra. Merito di Inzaghi che è riuscito ad inculcare le proprie idee e a creare ogni anno meccanismi diversi per far sì che questa squadra sia sempre meno riconoscibile per gli avversari".