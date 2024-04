Adesso c'è l'ufficialità: in una conferenza stampa convocata nelle scorse ore, Ronaldo ha annunciato di aver venduto la maggioranza delle quote del Cruzeiro all'imprenditore Pedro Lourenço per la somma di 75 milioni di euro. L'ex attaccante dell'Inter ha approfittato della situazione per dare anche un'ulteriore notizia, spiegando di volersi disimpegnare in breve tempo anche dalla proprietà del Valladolid, la formazione spagnola della quale è proprietario dal 2018.

Queste le parole del Fenomeno: "La mia missione è compiuta. La mia idea è sempre stata quella di ricostruire il Cruzeiro, rimetterlo al suo posto e, quando sarà il momento, consegnarlo alla persona giusta. Il prossimo club sarà il Valladolid. È probabile che in futuro farò qualcosa legato al settore calcio, ma cercherò di essere più responsabile d'ora in poi per i prossimi progetti".