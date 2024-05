La scelta dell'Inter di puntare su Simone Inzaghi anche nei momenti più difficili di questi ultimi anni si è rivelata azzeccata. Lo testimoniano i risultati e lo fa notare anche l'ex nerazzurro Sabri Lamouchi negli studi di Sportitalia: "Senza dubbio. Beppe Marotta e la dirigenza non hanno fatto bene, ma benissimo a tenerlo. E’ serio, preciso, prima dell’Atletico avrei puntato sull’Inter campione d’Italia e d’Europa. Poi ci sono i dettagli, purtroppo, ma questo non inficia sulla fiducia da dare ad Inzaghi. Conosco le pressioni che si vivono a lavorare in un club così glorioso, non è facile ciò che sta facendo”.