Nell'ormai datata e ancora in corso questione del rinnovo contrattuale di Denzel Dumfries, che sarà libero dal 1° luglio 2025, c'è un dettaglio che in casa Inter sicuramente non verrà sottovalutato. Il desiderio principale del classe '96 è quello di sbarcare in una squadra top della Premier League. Anzi, a voler essere puntigliosi si tratta proprio del sogno di una vita dell’esterno olandese, come ribadito a più riprese a persone a lui vicine. Questo però non significa che Denzel voglia lasciare l’Inter o fuggire da Milano, dove comunque sta benissimo. Significa semplicemente che se dovesse arrivare a lui e al suo entourage un’offerta importante da una delle massime istituzioni del calcio inglese non se lo farebbe ripetere due volte.

Lo stesso di fatto vale anche per il club di Viale della Liberazione, che iscriverebbe a bilancio un’importante plusvalenza (la valutazione del calciatore è di circa 25-30 milioni di euro) e andrebbe a cedere un calciatore a un anno dalla naturale scadenza del contratto. Discorso diverso invece qualora l’ex PSV Eindhoven finisse nelle mire di società minori o non di primissima fascia. In quel caso infatti il ragazzo dovrebbe fare tutte le valutazioni del caso.

Rimane comunque aperta la trattativa per il rinnovo con le parti che, come anticipato ieri (LEGGI QUI), si vedranno entro la fine del mese per fare il punto della situazione e capire qual è la miglior strategia da adottare, in attesa di eventuali proposte gradite a DD.