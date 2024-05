Nel corso di un'intervista rilasciata a Sportitalia, l'agente Oscar Damiani ha parlato anche di Marcus Thuram, grande protagonista della vittoria dello Scudetto dell'Inter: "L’ho tenuto in braccio (ride, ndr). Non mi ha stupito perché ha potenza, forza, tecnica, tutte caratteristiche che facevano ben sperare per l’impatto nel campionato italiano. Immaginavo che non ci potessimo aspettare tantissimi gol, anche se poi ne ha fatti, ma piuttosto è uno che partecipa tanto al gioco, tiene sotto pressione le difese avversarie. Sapevo che lui aveva queste caratteristiche che potevano avvantaggiarlo, rispetto anche al fratello Khéphren, più tecnico ed esile".