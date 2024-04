Dopo oltre vent'anni, il Bologna tornerà ad assaporare l'Europa la prossima stagione. Merito del collettivo straordinario plasmato da Thiago Motta, che Tomas Locatelli, ex fantasista rossoblu, elogia ai microfoni del Corriere dello Sport esalta spendendo un paragone pesante: "Ha dato un’identità di gioco diversa dal calcio attuale. Questa identità fa la differenza. Per dire: un difensore che va a centrocampo e gestisce la palla: quelle sono dinamiche preparate, sono costanti. È il gioco che ha fatto la differenza. Non ci sono due allenatori uguali. Non è solo allenamento o gioco in campo, c’è anche la gestione: più vai in alto e più gestisci. Simone Inzaghi all’Inter è bravo con quelli che non fa mai giocare. Fa in modo che tutti siano felici, e anche Motta lo fa".