Ha destato polemiche ieri la decisione di alzare il volume della musica techno dopo il termine di Milan-Inter, con i calciatori nerazzurri che stavano festeggiando lo Scudetto insieme ai propri tifosi. Sul momento è sembrato si trattasse di una sorta di dispetto fatto dai rossoneri - stile idranti di Barcellona dopo la qualificazione alla finalissima di Madrid dei nerazzurri di José Mourinho – per coprire i cori e le urla di gioia da parte degli interisti. Quest’oggi invece, una versione riportata da MilanNews, specificava come si “tratterebbe di un'applicazione di una serie di misure per prevenire situazioni tensioni tra le tifoserie”, cioè sia stata “una manovra di prevenzione e di sicurezza dell’ordine pubblico”.

Dalle verifiche effettuate dalla nostra redazione la decisione di mettere la musica ad alto volume dopo il derby non è però stata presa dalle forze dell’ordine.