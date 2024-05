Parlando ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Domenico Tedesco, ct della Nazionale belga, ha raccontato quella che è stata la strana estate di Romelu Lukaku, vissuta tra una permanenza all'Inter che sembrava possibile e poi non è avvenuta e le voci di mercato, poi smentite, che lo volevano a un passo dalla Juventus, fino all'arrivo alla Roma: "Ha avuto un'estate complicata. Alla Roma è arrivato a campionato iniziato, si allenava con la seconda squadra del Chelsea, ha fatto tutta la preparazione senza sapere cosa sarebbe stato di lui. Ero contentissimo quando ho saputo che sarebbe tornato in Italia. E a Roma è stato fin da subito da protagonista: è dura per uno che veniva da un'estate così. Quando prendi Romelu le aspettative sono alte, ma lui gestisce la pressione con una tranquillità incredibile".