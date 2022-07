L'arrivo a Milano dell'agente brasiliano di Gleison Bremer può significare solo una cosa: la trattativa dell'Inter con il Torino sta per entrare in una fase decisiva. Il difensore granata attende da tempo che i due club raggiungano un'intesa, dopo aver dato la parola ai nerazzurri di trasferirsi a Milano, ignorando altre sirene. In Viale della Liberazione hanno deciso di non tergiversare oltre modo e stanno lavorando per trovare la quadra con il Torino, provando a trovare la formula ideale. I presupposti iniziali sono chiari: Urbano Cairo vuole registrare a bilancio più di 30 milioni dalla cessione di Bremer, mentre i nerazzurri non vogliono spendere troppo a livello di liquidità. Per questa ragione sarebbe l'ideale inserire una contropartita e dopo il no nerazzurro per Cesare Casadei, ritenuto incedibile, ecco farsi strada un'altra ipotesi di lavoro, che prevede l'inserimento nell'affare di Lorenzo Pirola.