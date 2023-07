"L'Inter scatta per Gianluca Scamacca". È sicuro Calciomercato.com a proposito della prossima mossa della dirigenza di Viale della Liberazione dopo l'accelerata delle scorse ore per Samardzic: "Ora è lui l'attaccante più vicino ai nerazzurri" si legge. Dopo i vari Balogun e Morata, pallini della dirigenza nerazzurra da settimane, "la candidatura del classe '99 ha preso decisamente quota" e "sono stati avviati i dialoghi per la punta del West Ham, ora in pole per l'attacco interista".

