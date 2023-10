Qatar Airways pronto a diventare un nuovo sponsor dell'FC Internazionale Milano. La compagnia qatariota "entrerà in corsa come partner del club nerazzurro presumibilmente a partire dalla sfida con la Roma", in programma per il 29 ottobre. Ma probabilmente - stando a quanto fa sapere Calcio e Finanza - per questioni legate alle tempistiche, la presentazione della nuova partnership potrebbe slittare di qualche giorno.

Per questo nuovo accordo di sponsorizzazione, secondo CF, l'Inter incasserà poco più di 1 milione di euro per il resto della stagione, "ma al netto dell’importo di questo contratto, l’unione tra le parti fa ben sperare per quello che riguarda lo sponsor di maglia, uno spazio che sarà 'scoperto' nella prossima stagione". Attualmente i nerazzurri hanno l'accordo di main sponsor con Paramount, partnership che scadrà a fine stagione, nel giugno 2024. "Per questo motivo in Viale Della Liberazione si stanno già intavolando le prime discussioni in merito proprio con Qatar Airways, con la speranza di aumentare i ricavi su questo fronte - si legge -. Anche in questo caso i tempi che porteranno all’eventuale intesa saranno importanti, considerando i possibili costi di post-produzione qualora lo sponsor tecnico (Nike in questo caso) dovesse realizzare le divise da gioco ancora prive del logo del nuovo sponsor".

