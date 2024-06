"Inter, scoppia la grana Frattesi". Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, è questo quanto emerso dopo la visita dell'agente del centrocampista nella sede nerazzurra.

Ieri Beppe Riso si è presentato nei locali interisti e ha messo le cose in chiaro: Frattesi non accetterà un altro anno come quello appena passato, ossia con poco spazio (RILEGGI QUI).

"Non abbiamo parlato di Oristanio, abbiamo parlato di Frattesi. Ci sono offerte per lui? È normale, ma abbiamo ragionato su altre cose, comunque non di mercato", ha detto ieri Riso all'uscita dalla sede dei campioni d'Italia. Il Corsport sottolinea come Frattesi non si sia mai lamentato della gestione di Inzaghi, anzi. Ma il timore di andare incontro a un'altra annata da rincalzo e non protagonista esiste e l'arrivo di Zielinski spinge l'ex Sassuolo a essere l'alternativa del solo Barella e non pure di Mkhitaryan come spesso capitato nella stagione appena finita.

Come spiega il quotidiano romano, alla luce delle abitudini di Inzaghi, che ritiene il giocatore sardo una pedina imprescindibile o quasi per il suo impianto di gioco, lo spazio per giocare rischia di essere ancora ridotto. Significa che Frattesi potrebbe clamorosamente fare le valigie? Non siamo ancora a questo punto - assicura il CdS -. E non ci sono offerte. Ma nel frattempo "l'allarme è scattato", si legge.