Il rinnovo di Matteo Lavelli e il trasferimento di Gaetano Oristanio al Genoa non sono stati gli unici temi trattati da Beppe Riso nella sede nerazzurra. Come ha detto all'uscita l'agente ai giornalisti che lo incalzavano con domande sul summit, Riso ha parlato con Piero Ausilio anche di Davide Frattesi. Il motivo? L'impiego sotto le aspettative del centrocampista nell'ultima stagione, partito spesso dalle retrovie dietro i tre titolari Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrik Mkhitaryan. Un malumore mai manifestato dal ragazzo, che anzi spesso pubblicamente ha approvato la sua gestione da parte di Simone Inzaghi.

Ma l'arrivo di Piotr Zielinski aumenta ulteriormente la competizione in una mediana ricca di qualità e di personalità, con il rischio che per Frattesi la situazione non solo non migliori, ma possa addirittura peggiorare. E per scongiurare questo rischio il suo agente è andato a parlare con il direttore sportivo dell'Inter, con il quale i rapporti sono da sempre ottimi.