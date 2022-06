Il Corriere dello Sport parla del nome nuovo per la difesa dell'Inter, Thilo Kehrer, definendo però "fredda" la reazione dell'Inter alla proposta dei parigini di inserirlo nell'affare Skriniar. "L’obiettivo, infatti, è quello di accettare solo cash, escludendo contropartite tecniche. A oggi, il neo-ds del Psg Campos è arrivato a mettere sul tavolo sessanta milioni di euro, incassando un no da parte di Marotta e Ausilio. Ma la partita non è assolutamente terminata e c’è da credere che presto, dalla capitale francese, arriverà un rilancio".