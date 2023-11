Juan Cuadrado vuole assolutamente tornare a disposizione di Inzaghi per Juve-Inter, la 'sua' partita. Il colombiano, assente di fatto da Inter-Fiorentina dello scorso 3 settembre (poi solo panchina nel derby e qualche minuto col Bologna), ha messo nel mirino il Derby d'Italia e sta spingendo per tornare ad allenarsi in gruppo al fine di strappare una convocazione per Torino.

Secondo quanto riferisce il Corsport, Cuadrado continuerà a lavorare a parte per tutta questa settimana, per poi tornare in gruppo all'inizio della prossima, lavorando alla Pinetina anche nel weekend senza sosta. L'infiammazione al tendine d'Achille ha causato il calvario di due mesi, intervallato come detto solo dalla mezzora contro il Bologna. Dopo quei 35 minuti, i problemi si sono ripresentati e il colombiano è finito di nuovo ai box.

L'Inter e Inzaghi lo aspettano, ma intanto si guardano anche attorno: valutazioni per il mercato in entrata in caso le risposte del numero 7 continuassero a essere negative.