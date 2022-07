Scaduti anche ufficialmente i contratti nella giornata di ieri, in questo weekend sono previsti gli annunci di Onana e Mkhitaryan : entrambi hanno già svolto le visite mediche e firmato i rispettivi contratti con l'Inter. Poi, probabilmente lunedì, test fisici e firme anche per Bellanova .

"Per gli altri movimenti in entrata, invece, occorrerà necessariamente mettere a segno le prime cessioni - spiega il Corriere dello Sport -. È vero che Bremer non è legato all’uscita di Skriniar, dal punto di vista tecnico, ma lo è dal punto di vista finanziario. Da capire, eventualmente, se la situazione si possa sbloccare - con il brasiliano c’è un accordo dallo scorso gennaio - anche con la partenza di Pinamonti, per cui continuano ad essere in ballo Atalanta e Monza".