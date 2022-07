Dopo l'ufficialità del rinnovo con l'Inter fino a giugno 2023, Samir Handanovic rilascia un'intervista dal ritiro di Appiano Gentile ai microfoni di Inter TV dove vive inizialmente un momento amarcord, rivedendo la prima conferenza stampa da giocatore nerazzurro datata 9 luglio 2012 in quel di Pinzolo: "Ero molto più giovane... Bello rivivere certe emozioni, dieci anni fa sono arrivato in un top club e lo sono ancora".

La frase più banale ma più vera nel calcio è: 'Vincere aiuta a vincere'. Quanta voglia c'è di raggiungere nuovi obiettivi?

"Chi gioca nell'Inter ha sempre tanta voglia perché la storia dell'Inter insegna che qui si gioca per vincere titoli. Noi siamo qui per vincere questo, noi vogliamo competere e così i giocatori che arrivano qui".

Quante cose sono cambiate in dieci anni? Quanto sei cresciuto?

"Sono cresciuto come uomo e come calciatore. Poi in 10 anni sono cambiate tante cose, sono passati tanti giocatori, allenatori, sono cambiate tre società. Ma quello che è importante è che l'Inter migliori sempre e oggi siamo migliorati molto rispetto a dieci anni fa. Dobbiamo fare in modo che questo sistema continui".