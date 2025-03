Davide Frattesi apre il cuore ai tifosi dopo Inter-Udinese, partita in cui ha lasciato il segno con un gol decisivo nella vittoria nerazzurra dando ragione a Simone Inzaghi che aveva deciso di puntare su di lui come titolare: "Oggi era troppo importante… Vi chiedo scusa se ogni tanto sembro spento, ma chi mi conosce sa cosa sta succedendo", il messaggio scritto su Instagram dal centrocampista nerazzurro. Corredato dal classico 'Forza Inter" urlato come la sua esultanza dopo il 2-0.

