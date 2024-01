Dopo aver completato il classico iter delle visite mediche, tra Humanitas e Coni, Tajon Buchanan è appena arrivato nell’hotel milanese in cui alloggia nel suo primo giorno da promesso sposo interista. Il canadese presto sarà nella sede nerazzurre, in Viale della Liberazione, per mettere la sua firma sul contratto che lo legherà al club milanese per le prossime stagioni.

