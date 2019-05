L'esterno destro del Fenerbahce Victor Moses - suggestione di mercato in casa Inter, vista la stima che Antonio Conte nutre nei confronti del giocatore ( rileggi qui la nostra esclusiva ) - ha parlato del suo futuro, annunciando la volontà di cambiare destinazione. "Qui ho vissuto un'esperienza molto bella - riporta Fanatik.com -, ma nella prossima stagione non sarò qui: sto per lasciare il Fenerbahce. Voglio vivere una nuova avventura nella mia carriera".