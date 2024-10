Anche se Oaktree ha in mente un'Inter più giovane e futuribile, e nonostante stiano facendo entrambi molto bene nelle rispettive squadre, la prossima stagione non è prevista la presenza di un Esposito nella rosa nerazzurra. Per Sebastiano, oggi all'Empoli, e Francesco Pio, attaccante dello Spezia, infatti, i progetti del club nerazzurro sembrano ben definiti. Come appurato da FcInterNews.it, infatti, il club toscano, contrariamente a quanto circolato nei giorni scorsi, pare intenzionato a riscattare l'attaccante classe 2002 in caso di salvezza, riconoscendo all'Inter la somma di 5 milioni di euro. L'Empoli è fortemente convinto di questa mossa anche pensando ad una potenziale rivendita da 10-12 milioni.

Per Francesco Pio, l'idea dell'Inter è invece quella di riportarlo alla base ma per concedergli l'opportunità di misurarsi da protagonista in Serie A. Al momento Esposito, presenza fissa nell'Under 21 di Carmine Nunziata nonostante sia sotto età di due anni essendo un 2005, sta ben figurando con lo Spezia, dove è titolare con Luca D'Angelo e punta alla promozione in Serie A. Qualora centrasse l'obiettivo, allora il club ligure potrebbe nuovamente tenerlo per dargli la vetrina nella massima serie; altrimenti, ci sono alcuni club italiani ed esteri come ad esempio il Feyenoord che lo ha monitorato da vicino recentemente. L'idea dell'Inter è di prestarlo ad un club di massima serie. Comunque, nel 2025-2026 non ci dovrebbero essere rappresentanti della famiglia di Castellammare nella rosa nerazzurra.

