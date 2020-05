Il Barcellona prepara una nuova offerta per Lautaro Martinez. I catalani lavorano in uscita per finanziare l’assalto al Toro. Sul tavolo un quinquennale da 10 milioni di euro netti a stagione più ricchi bonus che possono far lievitare e di parecchio lo stipendio dell’argentino fino a 13 milioni. Un ingaggio destinato a salire nel corso degli anni. Insomma, impossible dire di no per il numero 10 nerazzurro che andrebbe via da Milano solo per i catalani, che però non appaiono pronti a pagare la clausola rescissoria di 111 milioni di euro (valida dal 1° al 15 luglio).

La nuova offerta blaugrana sarà di 80 milioni più il terzino sinistro Junior Firpo valutato 30 milioni dal Barcellona. Una proposta che però non dovrebbe essere sufficiente; infatti l’Inter non intende aprire alla partenza di Lautaro per meno di 90 milioni cash più una contropartita gradita. C’è ancora da lavorare e non c’è fretta di vendere, visto che il mercato sarà a settembre.

Insomma, senza clausola il tempo non è affatto tiranno e il Barça dovrà alzare la posta in palio se vorrà portare al Camp Nou El Toro. Le manovre continuano...