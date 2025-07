Bologna, Napoli, Lazio, Fiorentina, Cagliari, Parma, Como, Sassuolo, Torino, Lazio, Parma. E ancora Basilea, Leicester, Ajax e Nottingham Forest. Sono le squadre che nell'ultimo periodo hanno chiesto informazioni all'Inter per Pio Esposito. L'attaccante classe 2005 esploso lo scorso anno in serie B segnando 17 gol con lo Spezia, più 2 nei playoff, è seguito praticamente da mezza serie A e da un gruppetto di squadre di Premier, ma l'Inter ha rispedito al mittente qualunque offerta (anche una di una ventina di milioni): la dirigenza nerazzurra crede nelle potenzialità del ragazzo, che ha mostrato anche al Mondiale per Club segnando il suo primo gol in prima squadra, e ha deciso di tenerlo come quarto attaccante nella rosa 2025/26.

Nello specifico, Napoli, Fiorentina, Como e le inglesi si erano offerte di acquistare l'intero cartellino di Esposito, tutte le altre invece si sono fatte avanti per un prestito. Ma l'Inter ha deciso, Pio Esposito sarà a disposizione di Chivu nella stagione che sta per partire. Il presente, e il futuro, è suo.